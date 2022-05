Budimex i Elocity będą dostarczać i zarządzać nowymi punktami ładowania samochodów elektrycznych, które będą dostępne w miejscach publicznych. To kolejny obszar, po inwestycjach w OZE i rynkach zagranicznych, w które wchodzi Budimex.

Budimex to największa grupa budowlana w Polsce. Lata doświadczeń, ekspercka wiedza, wysoko wykwalifikowana kadra oraz jakość realizacji stojąca na najwyższym poziomie sprawiają, że władze spółki z rozwagą wybierają swoich partnerów biznesowych. Dlatego też, podejmując decyzję o wkroczeniu na nowy dla siebie obszar elektromobilności, Budimex szukał doświadczonego kontrahenta.

- Elektromobilność to naturalny kierunek naszego rozwoju po pierwszych inwestycjach w farmy wiatrowe na lądzie. Analizujemy od dłuższego czasu, w jakim kierunku rozwija się ta branża. Uznaliśmy, że teraz jest najlepszy moment, aby powołać dedykowaną spółkę, która będzie rozwijać w naszej Grupie obszary związane z elektromobilnością - mówi Jakub Długoszek, Dyrektor Oddziału Północ, Dywizja Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex S.A

- Szukając partnera, przeanalizowaliśmy oferty wiodących dostawców oprogramowania do zarządzania infrastrukturą stacji ładowania samochodów elektrycznych i to właśnie model biznesowy Elocity uznaliśmy za najbardziej odpowiadający naszym potrzebom. Nie bez znaczenia były również bardzo dobre opinie o firmie operatorów i właścicieli stacji ładowania. To Polska spółka, z dużym potencjałem i pozytywnym feedbackiem u dostawców sprzętu jest idealnym partnerem dla naszej Grupy – zaznacza Jakub Długoszek.

W tej chwili Budimex rozmawia już z kilkudziesięcioma samorządami, deweloperami i inwestorami. Planuje w ciągu 24 miesięcy stworzenie ponad 100 punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Oferujemy na nasz koszt instalację gotowych stacji ładowania pojazdów, serwis i zarządzanie systemem. Po stronie naszych partnerów pozostaje jedynie udostępnienie powierzchni – dodaje Jakub Długoszek z Budimeksu.



Elocity i Budimex. Z każdym krokiem coraz bliżej zeroemisyjnego transportu

Podpisana właśnie umowa zakłada nabycie przez Budimex licencji na system Elocity dla własnych stacji ładowania oraz świadczenie usług ładowania dla odbiorców indywidualnych. Ogólnodostępne stacje będą dostępne w aplikacji Elocity, w której znajduje się już ponad 280 punktów, a liczba ta stale rośnie. Elocity specjalizuje się w zarządzaniu stacjami ładowania firm inwestujących w elektromobilność. Dzięki rozwiązaniom technologicznym partnerzy Elocity mogą błyskawicznie uruchamiać infrastrukturę bez konieczności dodatkowych zasobów.

- Od początku stawiamy sobie ambitne cele, dzięki którym jesteśmy obecnie jednym z liderów elektromobilności w Polsce - mówi Michał Baranowski, CEO Elocity - Intensywny rozwój naszej sieci możliwy jest między innymi właśnie dzięki inwestorom i firmom, które ufają naszemu doświadczeniu. Współpraca z Budimeksem to kolejny, duży krok, zarówno dla samego Elocity, jak i dla stale rosnącej grupy kierowców wybierających ekologiczne, elektryczne samochody. Wzrost zainteresowania dużych inwestorów tematyką elektromobilności pokazuje, że najwyższy czas dostrzec biznesowy potencjał branży - zaznacza Baranowski.

Współpraca Elocity i Budimex. Idealny moment na dołączenie do grona pionierów

Obie firmy wiążą ze współpracą spore nadzieje i nastawiają się na długofalowe działania. Łączy je otwartość, podobne cele i spójne spojrzenie na kwestie dotyczące rozwoju zeroemisyjnego transportu w naszym kraju.

- Bardzo się cieszymy, że Budimex znajdzie się w gronie firm budujących rynek elektromobilności w Polsce - podkreśla Jakub Długoszek - Od lat wyznaczamy standardy w branży budowlanej, teraz przyszedł czas na nowe wyzwania. Bycie częścią rewolucji transportowej traktujemy nie tylko jako zaszczyt, ale również jako nasz wkład w ochronę środowiska i pozytywną zmianę dotychczasowych standardów motoryzacyjnych - zaznacza Budimex.



Elocity to polska spółka technologiczna typu EMP (electromobility provider), która umożliwia inwestorom zarabianie na budowie i rozwoju ogólnodostępnych stacji ładowania.

Jako jeden z liderów elektromobilności w Polsce zapewnia klientom kompleksowe wsparcie, obejmujące: wizję lokalną stanowisk pod stacje ładowania, doradztwo w urzędowych formalnościach, a także instalację, podłączenie i wsparcie marketingowe. Model biznesowy opiera się na unikalnym rozwiązaniu, w którym zyski można wypracować zarówno korzystając ze stacji marki Elocity, jak i pod własnym brandem (usługa white label). Dzięki korzystnym warunkom współpracy i rozbudowanej sieci, obejmującej łącznie ponad 280 stacji ładowania, Elocity gwarantuje klientom szybki zwrot z inwestycji. Oferta spółki jest idealna dla podmiotów, szukających optymalnych rozwiązań dla własnej floty samochodów.

BUDIMEX SA jest polską spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. W okresie ponad 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. W skład grupy wchodzą: Mostostal Kraków oraz FB Serwis. Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej. Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl