Połączenie odpowiedniego oprogramowania, jasnego planu biznesowego, dobrze dobranych partnerów i nowoczesnej technologii to gwarancja szybkiego rozwoju elektromobilności w Polsce. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest setna stacja sieci NOXO., którą spółka uruchomiła właśnie we współpracy z Elocity, partnerem technologicznym stacjeladowania.com i marką Siemens.

Co wspólnego mają samochody elektryczne i…nosorożec?

Oprócz tego, że zwierzę to widnieje w logo NOXO ENERGY, jednej z najdynamiczniej rozwijających się sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce, okazuje się, że łączy je także tematyka ekologii i ochrony środowiska.

Od początku naszej działalności przyświecały nam idee proekologiczne - wyjaśnia Jakub Bańkowski z NOXO ENERGY - Głęboko wierzymy, że możemy mieć realny wpływ na środowisko, przy okazji nie rezygnując z komfortu podróżowania samochodem. Inwestujemy w elektromobilność, bo to przyszłość motoryzacji – mówi Bańkowski. A Pawel Włudyga, również przedstawiciel NOXO ENERGY dodaje - Przy okazji pomagamy zwierzętom - część zysków z każdego ładowania przeznaczamy na wsparcie małych nosorożców z sierocińca Zululand Rhino Orphanage w RPA. Cieszymy się, że w naszym pomaganiu możemy liczyć na skutecznych partnerów. To między innymi dzięki takim podmiotom jak stacjeladowania.com i Elocity stawiamy właśnie setną stację ładowania, czyli naszego jubileuszowego noxo.rożca - dodaje Włudyga.

Jedyna taka stacja w skali całej Polski

Wspomniana stacja to ewenement na skalę kraju wśród stacji publicznych. Pierwsza tego typu konstrukcja, model SICHARGE D marki Siemens, stanęła na stacji Shell Bełk przy autostradzie A1. To 10 minut drogi od skrzyżowania z A4 i zaledwie 30 km od granicy z Czechami. Dojazd do stacji możliwy jest z obu kierunków autostrady A1, a na miejscu czekają cztery stanowiska ładowania o mocy 150 i 50 kW. Za jej montaż, podobnie jak w przypadku wszystkich stacji NOXO., odpowiada partner technologiczny marki, firma stacjeladowania.com.

Towarzyszymy rozwojowi sieci NOXO. właściwie od początku, dlatego dla nas ten noxo.rożec również jest wyjątkowy - mówi Adam Agacki, Prezes Zarządu stacjeladowania.com - Wprowadzanie do ogólnego użytku tak zaawansowanych technicznie stacji to potwierdzenie wartości, którymi kierujemy się na co dzień. Staramy się, by nasze działania były kompleksowe, elastyczne i energiczne, a współpraca z profesjonalnymi i otwartymi na nowości Partnerami potwierdza, że to słuszny kierunek rozwoju - podkreśla Agacki.

Najlepsze oprogramowanie obsługi stacji ładowania.

Odpowiednio dobrane i zintegrowane z systemami Siemens oprogramowanie, to klucz do sukcesu całego przedsięwzięcia. Bo możliwości, jakie daje SICHARGE D to jedno, ale ich odpowiednie zaimplementowanie i przedstawienie finalnym odbiorcom w wygodnej i dostępnej formie to drugie.

W Elocity lubimy wyzwania. A kiedy nasi sprawdzeni partnerzy przychodzą do nas z innowacyjnymi pomysłami, nigdy nie odmawiamy - wyjaśnia Michał Baranowski, CEO Elocity - Także i tym razem podjęliśmy wyzwanie i wspólnie z NOXO ENERGY i w ścisłej współpracy z marką Siemens oraz firmą stacjeladowania.com stworzyliśmy dedykowane rozwiązania, idealnie odpowiadające zaawansowanym technicznie stacjom ładowania. Cieszę się, że możemy być częścią tego projektu, a nasz model white label, z którego korzysta NOXO ENERGY, daje firmom takie możliwości rozwoju. Gratulujemy 100 noxo.rożca i wypatrujemy kolejnych stacji z różowymi zwierzakami - dodaje Baranowski.

Uroczyste otwarcie 100 stacji ładowania NOXO. odbyło się 26 maja 2022 roku.

Elocity to polska spółka technologiczna typu EMP (electromobility provider), która umożliwia inwestorom zarabianie na budowie i rozwoju ogólnodostępnych stacji ładowania. Jako jeden z liderów elektromobilnościw Polsce zapewnia klientom kompleksowe wsparcie, obejmujące: wizję lokalną stanowisk pod stacje ładowania, doradztwo w urzędowych formalnościach, a także instalację, podłączenie i wsparcie marketingowe. Model biznesowy opiera się na unikalnym rozwiązaniu,w którym zyski można wypracować zarówno korzystając ze stacji marki Elocity, jak i pod własnym brandem (usługa white label). Dzięki korzystnym warunkom współpracy i rozbudowanej sieci, obejmującej łącznie ponad 280 stacji ładowania, Elocity gwarantuje klientom szybki zwrot z inwestycji. Oferta spółki jest idealna dla podmiotów, poszukujących optymalnych rozwiązań dla własnej floty samochodów.

NOXO.ENERGY jest czwartym co do wielkości operatorem stacji ładowania w Polsce. Sieć stacji ładowania NOXO. obejmuje swoim zasięgiem miejsca atrakcyjne turystycznie, 4 i 5 gwiazdkowe hotele, parki rozrywki, pola golfowe oraz galerie handlowe. NOXO.ENERGY finansuje w 100% zakup i montaż stacji, a także pokrywa koszty wykorzystanej energii na potrzeby ładowania samochodów. Partnerzy zintegrowani w ramach sieci NOXO. otrzymują możliwość oznaczenia dodatkowego udogodnienia dla swoich gości w postaci posiadania stacji ładowania samochodów elektrycznych w filtrach wyszukiwarek portali rezerwacyjnych, np. booking.com. Dodatkowo NOXO.ENERGY wspiera Partnerów poprzez własne działania promocyjne w ramach programu „Podróżuj z NOXO.”, zachęcając do podróżowania po Polsce autami elektrycznymi. Część zysków z każdego ładowania przeznaczana jest na wsparcie małych nosorożców z sierocińca Zululand Rhino Orphanage w RPA, gdzie pod stałą opieką adopcyjną jest 6 maluchów.

stacjeladowania.com to firma złożona z pasjonatów elektromobilności. Eksperci z kilkuletnim doświadczeniem kompleksowo zajmują się dostarczeniem, montażem i koordynacją odbiorów UDT stacji ładowania samochodów elektrycznych. Swoim Klientom i Partnerom firma zapewnia elastyczne podejście i szybkość działania.